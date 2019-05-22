Путин выступит на съезде профсоюзов России

Москва, , 07:27 — REGNUM Сегодня, 22 мая, президент РФ Владимир Путин выступит на съезде независимых профсоюзов России. Съезд проходит в Москве, сообщается на сайте Кремля.

На съезде обсуждаются вопросы достойной зарплаты, создания высокопроизводительных рабочих мест, защиты трудящихся и др.

Также делегаты съезда подведут итоги работы за пять лет и поставят задачи на ближайшие годы.

На съезд независимых профсоюзов России съехались 698 делегатов. Они представляют более 20 млн членов профорганизаций по всей стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, жители России скептически относятся к профсоюзам. Они считают, что профсоюзы не играют значительной роли (82%) и не помогают защищать трудовые права (53%).

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