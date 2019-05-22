Привлечь молодого медика в депрессивные города невозможно: мнение

Владивосток, , 08:10 — REGNUM Проблемы, присутствующие в отечественной медицине, очевидны даже не специалистам, полагают опрошенные корреспондентом ИА REGNUM медицинские работники. Комментируя проведенный ОНФ опрос, который показал, что 86% жителей России видят в больницах нехватку медицинского персонала, работники системы здравоохранения констатировали — врачи, в том числе и узких направлений, есть, но работают они в частных клиниках, в крупных городах.

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«Чтобы сохранить действие сертификата, часть своего времени мы работаем в государственных клиниках и больницах, но основное место работы это частная клиника, так как заработные платы здесь просто несопоставимы с зарплатами там. Такое положение сдвигает представление о зарплате врачей, так как учёт в регионах ведётся лишь по государственным медучреждениям, но никак не приближает медицину к населению. Узкие специалисты есть, но они предпочитают продавать свои умения и навыки в частных клиниках, и заставить их работать в муниципальных больницах с полной нагрузкой — просто невозможно по экономическим причинам. «Узкопрофильный» больной будет вынужден обратиться в клинику. Выходит, что проблемы медицины — это проблемы самого населения. Это очевидно каждому», — рассказала врач частного медицинского центра во Владивостоке.

«Огромный перечень специальностей, которых у нас нет. Невролог один на город и два района, вынужден ездить и туда и сюда. Нет узкопрофильных специалистов в кабинеты УЗИ, физиотерапии, нет рентгенолога, конечно, не хватает терапевтов. Если по сельским территориям действуют хоть какие-то программы, то привлечь молодого специалиста в депрессивные города, типа нашего, нет никакой возможности», — рассказала главврач одного из городов Приморья.

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«В нашем городе роль городской больницы выполняет медико-санитарная часть — МСЧ, доставшаяся нам в наследство от режима «закрытого административно-территориального образования», снятого три года назад. Нехватка врачей — просто катастрофическая, но городские или краевые власти не могут никак повлиять на ситуацию, так как МСЧ не подчиняется никак ни департаменту здравоохранения края, ни городским властям. В тоже время напротив МСЧ стоит частная клиника, в которой все необходимые врачи присутствуют, правда, за очень большие деньги и без гарантии какого-либо результата. Три месяца назад, после обращения в эту частную клинику, попала в реанимацию и впоследствии погибла молодая журналистка муниципальной газеты. Это очень ярко высветило проблемы местного здравоохранения, но воз, как говорится, и ныне там», — рассказала бывший работник медико-санитарной части приморского города Большой Камень.

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Как сообщало ИА REGNUM, общероссийский народный фронт провёл опрос, из которого видно, что 86% жителей России видят в больницах нехватку медицинского персонала.

Так же ОНФ уточняет, что половина респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста. Треть пожаловались на отсутствие невролога, четверть — офтальмолога, 21% — отоларинголога и 20% — уролога.

Отсутствие или недостаток медицинских кадров прямо влияет на показатели здоровья нации и серьёзно снижают вероятность раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся главной причиной смертности в России.

«До тех пор пока дефицит кадров не будет ликвидирован, ни о каких доступности и высоком качестве медицинской помощи говорить нельзя», — заключил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.