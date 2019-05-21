В России не хватает врачей узких специальностей — опрос

Москва, , 11:34 — REGNUM В России по-прежнему отмечается наличие кадрового дефицита в сфере медицины. О нехватке медицинских работников заявили 86% участников опроса, проведённого экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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В Кузбассе дефицит врачей и среднего медперсонала

Согласно исследованию, с ситуацией, когда нужного врача просто не было в поликлинике по месту жительства, сталкивались более половины (53%) респондентов. 33% опрошенных сообщили, что в медицинском учреждении нет невролога.

Ещё 23% граждан пожаловались на невозможность попасть на приём к офтальмологу, 21% — к отоларингологу, 20% — к урологу.

Как пояснил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль, дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в медицинских учреждениях препятствуют возможности выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, которые являются главными причинами смертности в стране.

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«До тех пор пока дефицит кадров не будет ликвидирован, ни о каких доступности и высоком качестве медицинской помощи говорить нельзя», — приводит RT слова Рошаля.

Как сообщало ИА REGNUM, в частности, в Кемеровской области дефицит врачей и среднего медперсонала фиксируется восьмой год. Так, с 2011 года в системе здравоохранения региона отмечается ежегодное снижение числа врачебного и среднего медицинского персонала как в амбулаторно-поликлинической службе, так и в стационарах городских и сельских поселений. В 2018 году в здравоохранении области работали 9 тысяч 227 врачей, 23 тысячи 702 средних медицинских работника.

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