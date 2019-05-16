ОНФ просит поручить правительству улучшить медицинское обслуживание на селе

Сочи, Краснодарский край, , 16:10 — REGNUM В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с участниками Медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» в Сочи был поднят вопрос о необходимости улучшения качества медицинского обслуживания на селе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Когда мы проводим различные конкурсы, например, такие, как «Лидеры России» или «Я — профессионал», на платформе АНО «Россия — страна возможностей», то очень часто встречаем ребят, которые говорят: «Мы хотим вернуться в свое село, в свой город, мы вовсе не хотим переезжать». И это очень талантливые, способные ребята, но далеко не все они могут себе позволить после школы поехать поучиться в вуз, а потом вернуться к себе, — обратился к президенту РФ сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — стана возможностей» Алексей Комиссаров. — Такая проблема существует, она решается, у правительства есть программа целевого обучения, но те квоты, которые выделяются, далеко не всегда достаточны, и в первую очередь страдают именно сельские местности. Мы хотели бы попросить дать поручение правительству РФ продумать, как эти квоты можно перераспределить, и сделать таким образом, чтобы сельские ребята не страдали, чтобы больше специалистов возвращалось на сего, чтобы они могли там достойно работать. И решать проблемы в сельской жизни».

«Мы расширяем программу «Земский доктор», сняли возрастные ограничения, и теперь в ней могут принимать участие и люди старше 50 лет, — ответил президент РФ. — Что же касается кадров на селе, то, конечно, Вы правы. Кадров на селе и вообще в медицине не хватает. В рамках программы есть, например, строительство новых ФАПов, амбулаторных пунктов, но и кадры для села, вне всякого сомнения, надо готовить. И такая возможность есть, она предусмотрена советующей нормативной базой, соответствующими законами».

По словам Владимира Путина, и регион, и муниципалитет, и учреждение может отправлять на бюджетные места, и, если человек отказывается ехать после обучения, он обязан выплатить штраф в размере, сопоставимом с теми суммами, которые затрачены на его обучение и сопутствующие расходы.

«Но вопрос очень непростой. Вы сейчас изложили предложение расширить количество мест в вузах целевым образом для села… Необходимо обеспечить источник финансирования, иди увеличить финансирование для этих целей. Я услышал, министр здравоохранения здесь сидит, и, я уверен, она поддержит, чтобы этот вопрос был проработан в финансово — экономическом блоке», — добавил Путин.

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