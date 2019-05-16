Некуда идти: почему жители России стали чаще обращаться в платные клиники

Барнаул, , 09:38 — REGNUM На то, что граждане России, согласно опросу ВЦИОМ, стали чаще посещать частные поликлиники, повлияла не только политика сокращения медицинских учреждений и специалистов, проводимая под «маской оптимизации», но и объективные требования рыночных экономических отношений, отметил алтайский доктор с многолетним стажем Игорь Червяков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM полученные исследователями данные о том, что за последние десять лет аудитория платных медуслуг в России фактически увеличилась вдвое, он пояснил:

«Действительно, за последнее десятилетие отмечается опережающий рост обращаемости пациентов в частные структуры здравоохранения. Понятно, что, если бы больной имел возможность получить доступную и бесплатную медицинскую помощь, он бы не пошел к платному доктору, а обратился в ближайшее медучреждение, где его принял бы профильный специалист в тот же день.

Очевидно, что основная причина сложившейся ситуации кроется исключительно в недоступности своевременной бесплатной медицинской помощи. Жители многих российских регионов регулярно вынуждены делать выбор: месяцами ждать очереди на бесплатный приём или сделать всё быстро, но уже за свои кровные.

И это не только результат проводимой под маской «оптимизации» политики сокращения медицинских учреждений и специалистов, но и объективные требования рыночных экономических отношений. Прибыль, поставленная во главу угла, становится препятствием для получения бесплатной медицинской помощи. Статистика еще не учитывает теневую медицину — когда пациенты платят за консультацию или операцию напрямую в карман врачу госклиники за качественный наркоз или «дополнительное внимание».

К сожалению, в текущей модели российского здравоохранения оптимистический прогноз по повышению доступности бесплатной медицинской помощи невозможен. Похоже, что российская медицина сама нуждается в экстренном лечении».

Напомним, ранее о том, что жители России стали чаще посещать частные поликлиники, меньше заниматься самолечением и обращаться к народным целителям, сообщили «Известия» со ссылкой на данные ВЦИОМ. Исследователи выяснили, что если в 2006 году частные поликлиники и больницы посещали только 6%, то в 2019-м — уже 15%. Тогда как государственные медучреждения теряют популярность (было 52%, а теперь 46%). Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 мая 2019 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.