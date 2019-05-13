В России снижается число новых случаев ВИЧ-инфекции

Москва, , 11:46 — REGNUM В России в 2018 году прошли обследование на ВИЧ-инфекцию 37,9 млн человек (25,8% от общего населения страны), сообщили в Минздраве РФ

Количество обследованных граждан ежегодно растёт на 2 млн человек. При этом число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается.

По данным Минздрава РФ, общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составляет 896 тыс. 075 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что задача в 2020 году — достичь цели устойчивого развития ООН по ВИЧ — 90−90−90.

Подробности: Задача Минздрава РФ по ВИЧ — достичь 90−90−90