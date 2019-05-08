Роспотребнадзор: 25% ВИЧ-инфицированных в России не знают о своей болезни

Москва, , 19:51 — REGNUM Четверть инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) не осведомлены о своём заболевании, заявили 8 мая в Роспотребнадзоре.

Ведомство ссылается на данные Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), согласно которым на планете насчитывается 36,9 млн людей, живущих с ВИЧ, при этом 75% из них знают о своем положительном статусе, а остальные не подозревают о нём.

Сообщается также, что более половины инфицированных на сегодняшний день получает антиретровирусную терапию, неопределяемая вирусная нагрузка зафиксирована у 81% из них.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что ранняя диагностика является первым шагом к успешному лечению ВИЧ-инфекции.

В рамках проведения акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Роспотребнадзором организована всероссийская горячая линия. В период с 13 по 17 мая граждане могут в любое время проконсультироваться со специалистами-эпидемиологами по бесплатному телефону Единого консультационного центра: 8 800 555 49 43.

Кроме этого, в период с 18 по 20 мая любой человек сможет бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус.