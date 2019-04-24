Задача Минздрава РФ по ВИЧ — достичь 90-90-90

Москва, , 12:33 — REGNUM Серьёзной инфекционной угрозой является ВИЧ-инфекция. Эта проблема ещё остро стоит и России. Об этом сегодня, 24 апреля, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллеги Минздрава РФ, сообщается на сайте министерства.

Вместе с тем принятые правительством РФ системные меры позволили достичь позитивных изменений в борьбе с этим заболеванием.

По её словам, почти полностью прекращен «вертикальный путь» передачи ВИЧ-инфекции. Заражение регистрируется лишь у 1,5% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.

«Также удалось стабилизировать эпидемический процесс у взрослых. За последние три года количество новых случаев инфекции не увеличивается», — сказала глава Минздрава.

Прошли в 2018 году тест на ВИЧ 38 млн граждан, или почти 26% населения России, что на 12% превышает показатель 2017 года.

«Задача в 2020 году — достичь цели устойчивого развития ООН по ВИЧ — 90−90−90, то есть 90% выявления инфекции, 90% лечения выявленных инфицированных и 90% снижения вирусной нагрузки у получающих лечение», — отметила Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным в Роспотребнадзора, более 1 миллиона жителей России больны ВИЧ-инфекцией.

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