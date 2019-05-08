Самая любимая песня о Великой Отечественной войне — «День Победы»

Москва, , 07:57 — REGNUM Жители России накануне 9 мая назвали свои любимые песни о Великой Отечественной войне. На первом месте — песня «День Победы» (41%). Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Также гражданам нравится популярная в годы войны песня «Катюша» (11%). По 5% голосов набрали «Журавли», «Священная война» и «Смуглянка».

«Темную ночь» назвали любимой песней 4% опрошенных, «В землянке» и «Десятый батальон» — 3%, «Прощание славянки» — 2%.

По 1% опрошенных любят слушать военные песни: «На безымянной высоте», «Майский вальс», «Офицеры», «Синий платочек», «Эх, дороги».

Другие любимые песни о войне песни назвали 13% граждан РФ, среди них «На поле танки грохотали», «Алеша», «Бери шинель, пошли домой» и др.

Опрос проведён 8—9 апреля 2019 года в 283 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1000 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, московские парки подготовили особую праздничную программу ко Дню Победы. Праздничные мероприятия 9 мая пройдут в 30 столичных парках.

Подробнее: Парки Москвы подготовили ко Дню Победы праздничную программу