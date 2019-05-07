На фасаде Музея Победы в Москве 9 мая покажут световые фильмы о войне

Москва, , 12:27 — REGNUM В День Победы, 9 мая 2019 года, на фасаде Музея Победы в Москве покажут световые фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом 7 мая сообщило агентство «Москва».

Отмечается, что зрители смогут увидеть трехмерные картины битвы за Москву и победного парада, проведённого 7 ноября 1941 года на Красной площади. Кроме того, организаторы покажут фрагменты сражений под Сталинградом и Курском, а также штурм Берлина.

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Напомним, световой фильм представляет собой голографическое шоу, при котором в качестве экрана выступает фасад здания, а элементы его конструкции используются формирования различных изображений.

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