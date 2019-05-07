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Парки Москвы подготовили ко Дню Победы праздничную программу

Общество

Праздничные мероприятия пройдут в 30 парках

Москва, 7 мая 2019, 09:07 — REGNUM  Московские парки подготовили особую праздничную программу ко Дню Победы, сообщается на портале мэра столицы.

Праздничные мероприятия 9 мая пройдут в 30 столичных парках, в частности, в «Зарядье», парке Горького, «Сокольниках», парке Победы на Поклонной горе и др.

Москвичи и гости столицы смогут посмотреть художественные фильмы о Великой Отечественной войне, принять участие в конкурсах, мастер-классах и станцевать под музыку военных лет.

Также в парках пройдут концерты, где выступят танцоры, музыканты и актёры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Музей Победы на Поклонной горе 9 мая сможет посетить любой желающий бесплатно. В коллекции более 300 тысяч экспонатов.

Подробнее: Вход в Музей Победы в Москве 9 мая будет бесплатным

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