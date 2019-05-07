Около 80% граждан РФ поддерживают акцию «Георгиевская ленточка»

Москва, , 10:25 — REGNUM Большинство жителей России (75%) положительно оценивают проведение акции «Георгиевская ленточка», скорее положительно — 17%. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

По мнению большинства, проводить акцию нужно: «отцы и деды пролили свою кровь, потеряли жизнь ради нас», «надо помнить своих победителей», «память о всех воинах».

При этом многие граждане РФ заявили о примерах неуважительного отношения к символам Победы: «Георгиевская лента — предмет особой гордости, а «на что они становятся похожи на антеннах автомобилей и сумках граждан».

Опрос проведен 23—24 апреля 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 339 населенных пунктах во всех округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, подавляющее большинство жителей России (95%) одобряют проведение акции «Бессмертный полк». Не одобряют лишь 4%, затруднился ответить 1%.

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