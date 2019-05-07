Москва, , 09:38 — REGNUM

Подавляющее большинство жителей России (95%) одобряют проведение акции «Бессмертный полк». Не одобряют лишь 4%, затруднился ответить 1%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Прежде всего, акция вызывает гордость за страну, за своих отцов и дедов, заявили 42% опрошенных. 21% опрошенных считают, что «Бессмертный полк» — это память о предках.

11% граждан РФ испытывают боль и грусть, 10% — радость и счастье. У 9% акция вызывает «положительные, сильные эмоции», у 8% респондентов — слезы и тревогу.

Опрос проведен 3 мая 2019 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Москве примет порядка 1 млн человек. В 2018 году в акции приняли участие 1,2 млн человек.

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