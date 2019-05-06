«Бессмертный полк» в Москве — ожидается около миллиона участников

Москва, , 13:59 — REGNUM Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве примет порядка миллиона человек, сообщил журналистам в понедельник руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

«Мне не хотелось бы делать каких-то сравнений или давать процентов в отношении «Бессмертного полка». В прошлом году в Москве к акции присоединилось порядка 1,2 млн человек, и мы рассчитываем, что в этом году на шествие выйдет порядка миллиона человек», — сказал он.

По словам Артема Хуторского, к шествию могут присоединиться не только потомки ветеранов Великой Отечественной войны, но и те, кто потерял своих родных и близких в других вооруженных конфликтах, в которых принимала участие Россия.

«Категорически неправильно призывать людей не поднимать портрет человека, если он не участник Великой Отечественной войны. Можно представить, что такое для матери потеря сына в Афганистане или потеря родного человека в Сирии. Как можно задуматься о том, чтобы воспрепятствовать этому стремлению, это просто кощунственно. Было бы неправильно разбивать людей на какие-то колонны по принципу территориальности», — подчеркнул руководитель исполкома.

«Бессмертный полк» пользуется большой популярностью не только в России, но и далеко за ее пределами. Как отметил координатор по международной деятельности движения «Бессмертный полк России» Сергей Глущенко, в этом году к акции присоединятся более ста государств.

«Шествие пройдет в 110 странах и более чем в 500 городах, количество координаторов уже превысило цифру в 200 человек. Шествия уже прошли в Копенгагене, Женеве, Риме, Стамбуле, Лиссабоне, Нью-Йорке, Манчестере, Торонто, в пяти городах Израиля и других странах. В этом году шествие первый раз прошло в Гонконге. В этом году «Бессмертный полк» пройдет и в трех городах Сирии — Алеппо, Лотакии и Хомсе», — сообщил он.