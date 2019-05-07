Названа доминирующая версия катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, , 07:45 — REGNUM В настоящее время следователи, которые занимаются расследование катастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100, который сгорел после жёсткой посадки в московском аэропорту «Шереметьево», рассматривают как минимум три различные версии трагедии. При этом доминирующей является ошибка пилотов, сообщает «Коммерсантъ».

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Следователи считают, что летчики повели SSJ-100 на снижение на слишком высокой скорости, а также не выработали достаточное количество топлива, поэтому лайнер садился с максимальной массой. Это вместе с отказавшей автоматикой и отсутствием полноценной радиосвязи прибавило ещё больше трудностей при приземлении.

Также специалисты полагают, что пилоты не смогли стабилизировать борт во время посадки, что привело к «отскокам» самолёта по взлётно-посадочной полосе. Из-за них некоторые пассажиры SSJ-100 получили травмы и не смогли оперативно покинуть воздушное судно. Кроме того, после второго такого «отскока», стойки шасси продавили топливные баки самолёта, что привело к воспламенению топлива.

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МАК в течение 30 дней представит данные по расследованию катастрофы SSJ-100

Расследование причин катастрофы пока продолжается, однако уже сегодня эксперты сходятся во мнении, что причиной авиапроисшествия, в результате которого погиб 41 человек, скорее всего, стали ошибки экипажа Superjet 100. В частности, решение лётчиков лететь через грозовой фронт, а также крайне слабая пилотажная подготовка, которую они продемонстрировали при посадке.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая совершил жёсткую посадку в аэропорту «Шереметьево» и загорелся. В результате погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек, включая троих детей и пятерых членов экипажа. После посадки лайнеры было эвакуировано 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Предварительные результаты расследования катастрофы самолёта Superjet-100 Межгосударственный авиационный комитет представит в течение месяца.

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