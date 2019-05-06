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МАК в течение 30 дней представит данные по расследованию катастрофы SSJ-100

Происшествия

Комитет также подготовит рекомендации по безопасности полётов

Москва, 6 мая 2019, 23:26 — REGNUM  Межгосударственный авиационный комитет в течение месяца представит предварительные результаты расследования катастрофы самолёта Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 6 мая сообщает пресс-служба МАК.

«Комиссия по расследованию МАК в установленный Конвенцией о международной гражданской авиации 30-дневный срок подготовит и представит предварительный отчёт о результатах работы комиссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наряду с отчётом будут подготовлены оперативные рекомендации по обеспечению безопасности полётов в связи с катастрофой.

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Как передавало ИА REGNUM, вечером 5 мая в «Шереметьево» самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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