МАК в течение 30 дней представит данные по расследованию катастрофы SSJ-100

Москва, , 23:26 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет в течение месяца представит предварительные результаты расследования катастрофы самолёта Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 6 мая сообщает пресс-служба МАК.

«Комиссия по расследованию МАК в установленный Конвенцией о международной гражданской авиации 30-дневный срок подготовит и представит предварительный отчёт о результатах работы комиссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наряду с отчётом будут подготовлены оперативные рекомендации по обеспечению безопасности полётов в связи с катастрофой.

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Как передавало ИА REGNUM, вечером 5 мая в «Шереметьево» самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек.

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