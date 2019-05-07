Чёрный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера сильно пострадал

Москва, , 02:14 — REGNUM Один из чёрных ящиков сгоревшего в аэропорту «Шереметьево» (Москва) самолёта SSJ-100 оказался серьёзно поврежден, сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.

В ходе расследования причин катастрофы рейса SU1492 «Москва — Мурманск», в результате которой погиб 41 человек, выяснилось, что серьёзно повреждённым оказался параметрический регистратор, подвергшийся интенсивному температурному воздействию.

При этом звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии. Специалисты МАК демонтировали носители информации. Всю полётную информацию скопировали и подготовили для расшифровки и анализа.

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Напомним, в результате возгорания во время жёсткой посадки самолёта SSJ-100 в «Шереметьево» 5 мая погиб 41 человек, спасти удалось 33 человека. Ведётся расследование причин авиакатастрофы.

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