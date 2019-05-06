Жители России назвали главные события апреля

Москва, , 12:06 — REGNUM Жители России назвали самые запомнившиеся события в апреле 2019 года. На первом месте — выборы президента Украины (28%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

На втором месте — пожар в соборе Парижской Богоматери (21%), на третьем — личные события в жизни респондентов (7%).

Также граждан РФ в апреля 2019 года волновали степные пожары в Забайкальском крае (55) и теракты на Шри-Ланке (2%).

Примечательно, что 23% опрошенных заявили, что «нет запомнившихся событий в апреле», а 11% затруднились дать ответ.

Опрос проведен 18−23 апреля 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1625 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский.

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