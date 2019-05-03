Украина официально обрела избранного президента

Киев, , 02:57 — REGNUM Итоги президентских выборов на Украине опубликованы в официальной газете «Правительственный курьер» 3 мая. Таким образом, победивший во втором туре голосования Владимир Зеленский считается избранным президентом.

«По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — говорится в публикации.

Отмечено, что Зеленский проживает в Киеве, является художественный руководителем студии «Квартал 95», не является членом ни одной из партий и был выдвинут кандидатом в президенты партией «Слуга народа». Во втором туре, согласно данным ЦИК Украины, он набрал 73,22% голосов, тогда как действующий президент Украины Петр Порошенко — лишь 24,45%.

Церемония инаугурации избранного президента должна состояться в течение 30 дней с момента официальной публикации результатов выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель команды Зеленского, сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк рассказал, что для церемонии инаугурации придумывают «фишечки», и пообещал, что «будет интересно».

Читайте ранее в этом сюжете: Такого еще было: инаугурация Зеленского — ищут «фишечки» и дату