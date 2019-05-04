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Зеленский намерен предложить Раде провести инаугурацию 19 мая

Политика

«Мы будем предлагать 19 мая»

Киев, 4 мая 2019, 16:33 — REGNUM  Депутатам Верховной рады Украины предложат провести инаугурацию избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая. Об этом, как передает «СТРАНА.ua», сказал сам Зеленский у здания Верховной рады в Киеве, куда он прибыл на консультации с руководителями парламентских фракций.

«Мы будем предлагать 19 мая, — сказал Зеленский. — Это самый главный вопрос, и мы с него начнем».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2019 г. представители ЦИК Украины официально заявили о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины. За Зеленского, по итогам подсчёта голосов, проголосовало 73,22% избирателей, а за действующего президента Украины Петра Порошенко — 24,45% избирателей.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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