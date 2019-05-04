Мингорисполком разрешил сбор «Бессмертного полка»

Минск, , 19:08 — REGNUM В 2019 году с властями Минска согласована новая точка сбора участников патриотической акции «Бессмертный полк» — в сквере у площади Победы. Об этом говорится в информационном сообщении, поступившем в редакцию от заявителей акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в городе-герое «Минске»

"В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, по согласованию с Мингорисполкомом определено место сбора участников акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в 10.00 — у Дома-музея I съезда РСДРП, — сказано в сообщении заявителей акции. — Ждем всех желающих принять участие в данной международной патриотической акции с портретами своих родственников-победителей».

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Под обращением к общественности подписались заявители — участники переговоров в Мингорисполкоме: председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость», председатель оргкомитета незарегистрированной общественной организации «Бессмертный полк» Валерий Драко, а также председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов и секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников.

По словам Валерия Драко, участвовавшего в состоявшихся 3 мая в Мингорисполкоме переговорах по вопросу проведения шествия «Бессмертного полка», власти предложили участникам приуроченной ко Дню Победы международной патриотической акции заплатить за возможность пронести портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны по прошлогоднему маршруту (от площади Якуба Коласа до площади Победы). Счёт за оплату услуг милиции, «Скорой помощи» и других служб обозначен в размере 250 базовых величин (более $3 тыс. в эквиваленте). Не имея возможности собрать такую сумму, заявители были вынуждены согласиться на вариант сбора в сквере неподалёку от площади Победы.

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По словам заявителей, после того, как участники официозной акции «Беларусь помнит» пройдут своим шествием и возложат цветы, участникам акции «Бессмертный полк» будет разрешено подойти на площадь Победы и тоже возложить цветы. При этом участникам народной акции разрешено использовать символику международного движения «Бессмертный полк».

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Обслуживающие русофобскую прозападную оппозицию СМИ ожидаемо отреагировали на разрешение Мингорисполкома. Так, одно из изданий разместило публикацию под заголовком «Прогнулись перед Москвой? В Минске разрешили «Бессмертный полк» 9 мая». В других изданиях День Победы преподносится не как праздничная, а как траурная дата с уравниванием фашизма и коммунизма, агрессоров и защитников, отбеливанием коллаборационистов и тому подобным.