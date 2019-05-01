Накануне 9 мая в Минске готовятся новые провокации

Дмитрий Кудрявцев, , 19:36 — REGNUM

Такой, незамысловатый, вывод может сделать любой, кто ознакомится с размещенным в сети Интернет «Открытым обращением ветерана труда и войны Перевощикова В.И. к Президенту РБ Лукашенко А.Г., БРСМ и молодежи по Бессмертному Полку». Мягко говоря, неоднозначное видео, в котором оратор пытается донести до зрителей свою точку зрения, которая при этом изложена в лексической манере, близкой скорее подросткам, нежели общественному деятелю.

Можно было бы оставить данное «творчество» без внимания — вряд ли фамилия Перевощиков знакома сколь-либо значимому кругу людей в республике, а тем более за ее пределами, и уж точно не является определяющей для текущей политической ситуации. Однако несколько поднятых в обращении вопросов являются «лакмусовой бумажкой», раскрывающей суть провокационных действий, направленных против проведения шествия «Бессмертного полка» в городе-герое Минске.

Валерий Перевощиков в недалеком прошлом являлся заместителем общественной организации «Бессмертный полк», которая так и не была зарегистрирована в РБ. По этой причине личное мнение становится более чем таковым. Рассмотрим тезисы, которые имеют непосредственное отношение к проведению акции «Бессмертный полк» в Минске и, которыми спекулирует выступающий.

Действие от имени организации, в регистрации которой белорусские власти неоднократно оказывали под различными предлогами, как нельзя лучше дают повод для дальнейшей «зачистки поля» в рамках «удовлетворения запроса народа на шествия». Прямая дезинформация, которая имеется в данном обращении — на сегодняшний день не существует ни одного документа, подписанного со стороны исполнительной власти, который бы содержал прямое разрешение на проведение шествия «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в городе Минске. Текст ответа из Администрации президента РБ, на который ссылается в своем выступлении Перевощиков В.И., является общим, не содержащим конкретики, и не могущим быть истолкованным как прямое указание к действию.

Дословно: «Одновременно информируем, что в Беларуси отсутствуют запреты на любые формы увековечивания и сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и Победе, в том числе на проведение шествий с портретами фронтовиков, ветеранов-освободителей, возложения цветов к монументам погибших». Полагаю, что «изящную концовку» данного ответа мы увидим в День Победы — когда разрешенное шествие акции «Беларусь помнит», возможно, с портретами фронтовиков, будет возлагать цветы к монументам воинской славы.

Максимально правдивым, на сегодняшний день, является сам факт того, что в Мингорисполкоме проводилась встреча с лицами, подававшими заявку на проведение шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2019 года в столице Белоруссии, которая (со слов присутствующих) прошла в «благожелательной» обстановке. Однако ставшее для Минска традиционным решение будет озвучено в начале мая.

Хочу напомнить, что год назад разрешение на шествие «Бессмертного полка» в Минске было дано в устной форме 8 мая. Тогда белорусские государственные и «независимые» СМИ скоординировано воздерживались от публикации информации о том, что шествие, все же, было разрешено — то есть принимались все возможные меры, чтобы максимально снизить количество участников.

Впервые в публичной плоскости озвучена и возможная причина «оттепели» в непростых взаимоотношениях с Мингорисполкомом — названы два возможных маршрута проведения шествия «Бессмертный полк» в 2019 году: из района Дворца спорта — к Музею истории Великой Отечественной войны, либо к Октябрьской площади. Если данная информация найдет свое дальнейшее подтверждение — это станет прямым сигналом о намерении властей растворить шествие «Бессмертного полка» в акции «Беларусь помнит», тем самым избавившись от «головной боли», которую ей ежегодно причиняет историческая память людей, не желающих забывать свое прошлое и героическую славу предков.

При этом возникают вопросы и к самим организаторам шествия — ведь подобный сценарий возможен только при участии обеих сторон. Так как во внутренней политике белорусские власти в поддавки играть не любит, то уступок можно ждать только с одной стороны. Что, если такое случится, станет прямым предательством массы людей, которые из года в год идут в День Победы привычным маршрутом вне зависимости от планов чиновников, и масса которых соберется в привычном месте, независимо от планов по их организации в нужном для властей русле.

В свете вышеизложенного, Перевощиков В.И. становится первым, после А.Г. Лукашенко с его фразой о том, что «Бессмертный полк» передрали с «Беларусь помнит». Чего стоит сама постановка им знака равенства между этими духовно противоположными акциями: «Ведь «Беларусь помнит» и «Бессмертный полк» — это одно и тоже, по сути дела. Даже в названии, даже в первых буквах — «Б» и «П». Как говорится — комментарии излишни.

Нельзя не отметить, что «Открытое обращение ветерана труда и войны Перевощикова В.И.» прозвучало на фоне непрекращающейся борьбы белорусской «вертикали» с советским наследием, памятью и общей Победой. В предвыборный год количество подобных провокаций, видимо, будет возрастать. А желание «приватизировать» память будет подталкивать не только власти республики, но и примкнувших к ним деятелям, к новым методам «оболванивания» населения.