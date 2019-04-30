Путин приветствовал участников конгресса преподавателей русского языка

Москва, , 12:51 — REGNUM Сегодня, 30 апреля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XIV конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Конгресс проходит городе Нур-Султан (Казахстан), сообщается на сайте Кремля.

По мнению, президента, конгресс выполняет высокую миссию — решает проблемы, связанные с популяризацией русского языка и укреплением его позиций как языка межнационального общения.

Благодаря просветительским проектам МАПРЯЛ по всему миру работают русские школы и культурные центры, проводятся фундаментальные исследования. Всё больше иностранных студентов приезжают учиться в российские вузы.

«МАПРЯЛ имеет огромное значение для наращивания гуманитарных контактов, развития межкультурной коммуникации», — отметил Путин и пожелал участникам интересных и взаимополезных дискуссий.

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Как сообщалоИА REGNUM, в 2017 году ассоциация учителей литературы и русского языка предложила провести унификацию норм русского языка.

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