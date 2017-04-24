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Педагоги призвали к стандартизации норм русского языка

Общество

Все представленные на рынке словари русского языка должны быть подвергнуты экспертизе, ведь зачастую они противоречат друг другу

Учебник русского языка
mricon
Учебник русского языка

Москва, 24 апреля 2017, 09:28 — REGNUM  

Ассоциация учителей литературы и русского языка предлагает провести унификацию норм русского языка. Об этом рассказал руководитель ассоциации, член совета по русскому языку при президенте РФ Роман Дощинский.

По его словам, все представленные на рынке словари русского языка должны быть подвергнуты экспертизе. Зачастую они противоречат друг другу, что приводит к неразберихе.

Словарями пользуются журналисты, авторы учебников русского языка, писатели, ученые, однако из-за возникающего хаоса в языковых нормах они не знают, что именно является нормой, поясняет эксперт.

Необходима также специальная комиссия для мониторинга и анализа словарей, добавляет Дощинский. Кроме того, в переработке нуждается перечень нормативных пособий Минобрнауки.

Что же касается полномочий государства в сфере языковой политики, то их стоит расширить. Именно государство должно выступать гарантом языковой нормы и иметь в этом смысле монополию, отмечает эксперт.

«Сегодня государству указывать журналистам, телеведущим, авторам учебников, учителям и вообще причастным к культуре людям, что правильно, а что неправильно, невозможно — во всех словарях всё по-разному. Сейчас государство просто не имеет такого права», — отметил Дощинский.

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