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Останкинская телебашня проведёт акцию «Лента Победы»

Общество

На территории телебашни развернут георгиевскую ленту размером более 2 тыс. кв. метров

Москва, 23 апреля 2019, 08:36 — REGNUM  В Москве у подножия Останкинской телебашни 7 мая проведут патриотическую акцию «Лента Победы», сообщается на портале мэра столицы.

На территории телебашни развернут огромную георгиевскую ленту размером более 2 тыс. кв. метров. Её длина составит 300 метров, вес 100 кг.

На изготовление георгиевской ленты ушло около трех месяцев. Лента может войти в Книгу рекордов России.

В этот же день пройдет масштабный танцевальный флешмоб «Бал Победы». Чтобы попасть на бал, нужно зарегистрироваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, из Московской области в столицу России начали передислоцировать военную технику, предназначенную для участия в Параде Победы на Красной площади

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