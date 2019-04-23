Лучшие города России для посещения в День Победы

Москва, , 14:20 — REGNUM Самым лучшим городом России для посещения праздничных мероприятий 9 мая в День Победы с парадами и салютами в 2019 году названа Москва. За него отдали голова 22% жителей России, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Вторую строчку рейтинг занял Санкт-Петербург, на третьей строчке — Севастополь. В пятёрке лидеров оказались Владивосток и Тула.

Также в Топ-10 городом воинской славы России для посещения в День Победы вошли: Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск.

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Как сообщало ИА REGNUM, кроме наземной техники, в параде 9 мая примут участие 74 самолета и вертолёта, символизирующие 74 года, прошедшие после победы в Великой Отечественной войне.

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