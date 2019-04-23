Вторник, 23 Апреля 2019 года
13:15:25 МСК

Репетиции Парада Победы начнутся в Москве 24 апреля

Общество

В центре столицы перекроют улицы

Москва, 23 апреля 2019, 13:14 — REGNUM  В Москве репетиции Парада Победы начнутся 24 апреля, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса Москвы.

«Уже завтра в Москве начнутся репетиции Парада Победы и перекрытия улиц, с этим связанные. Традиционно просим внимательно изучить их схему и планировать свои поездки заранее», — говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала схему ограничения движения. 24 апреля будет перекрыта Тверская улица, Варварка, Ильинка, Большой Москворецкий мост, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд.

Как сообщало ИА REGNUM, колонна боевой военной техники, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.

Читайте ранее в этом сюжете: Для участия в Параде Победы в Москву прибыла колонна военной техники

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить