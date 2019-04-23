Репетиции Парада Победы начнутся в Москве 24 апреля

Москва, , 13:14 — REGNUM В Москве репетиции Парада Победы начнутся 24 апреля, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса Москвы.

«Уже завтра в Москве начнутся репетиции Парада Победы и перекрытия улиц, с этим связанные. Традиционно просим внимательно изучить их схему и планировать свои поездки заранее», — говорится в сообщении.

Пресс-служба опубликовала схему ограничения движения. 24 апреля будет перекрыта Тверская улица, Варварка, Ильинка, Большой Москворецкий мост, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд.

Как сообщало ИА REGNUM, колонна боевой военной техники, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.

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