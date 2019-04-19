В Параде Победы будут участвовать 74 самолета и вертолета

Москва, , 22:42 — REGNUM Из Московской области в столицу России начали передислоцировать военную технику, предназначенную для участия в Параде Победы на Красной площади, сообщает 19 апреля пресс-служба Министерства обороны России.

Колёсную и гусеничную технику доставят в Москву разными маршрутами. Свыше ста единиц колёсной боевой техники пройдут маршем более 60 км до спецплощадки на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы.

На эту же стоянку придёт и гусеничная техника. Боевые машины сначала доставят железнодорожным транспортом на станцию «Пресня», а затем она пойдёт своим ходом.

Напомним, технику переводят в Москву из подмосковного Алабино, где проходили тренировки на площадке, имитирующей Красную площадь.

Кроме наземной техники, в параде 9 мая примут участие 74 самолета и вертолёта, символизирующие 74 года, прошедшие после победы в Великой Отечественной войне.

Читайте ранее в этом сюжете: Руденя: В Твери пройдет фестиваль любительского кино о войне