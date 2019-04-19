На подмосковном полигоне «Алабино» началась репетиция Парада Победы

дер. Алабино, Московская область, , 12:30 — REGNUM На полигоне «Алабино» в Московской области началась репетиция парада в честь Дня Победу, передает 19 апреля телеканал «Москва 24».

Отмечается, что на плацу, который полностью повторяет Красную Площадь, задействовано свыше 100 образцов военной техники, в том числе комплексом «Искандер-М», бронетранспортер «Бумеранг» и бронированные автомобили «Тайфун».

Кроме того, в репетиции парада участвуют 35 парадных пеших расчетов, 74 самолета и вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади в Москве пройдет 7 мая. Военная техника выйдет из улицы Мнёвников и проедет через Садовое кольцо. Завершится репетиция на Тверской улице.

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