Путин приветствовал участников XVIII Дельфийских игр

Москва, , 11:35 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XVIII молодёжных Дельфийских игр, сообщается на сайте Кремля.

«Молодёжные Дельфийские игры позволяют убедиться, что в России много способных, талантливых, деятельных молодых людей», — отметил президент.

По его мнению, Дельфийские игры — это всегда знаменательное и яркое событие в жизни подрастающего поколения и всей России.

«Нынешние молодёжные Дельфийские игры запомнятся открытой, доброжелательной атмосферой, послужат профессиональному становлению участников», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам всего наилучшего.

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Как сообщает ИА REGNUM, в 2019 году XVIII молодежные Дельфийские игры пройдут в Ростове-на-Дону с 19 по 24 апреля. В играх примут участие более 2, 5 тыс. молодых людей.

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