В 2021 году Пермь станет столицей Всероссийских Дельфийских игр

Пермь, , 08:47 — REGNUM Пермь примет финал Дельфийских игр в 2021 году. Об этом во время представления отчета Законодательному собранию Пермского края заявил губернатор Прикамья Максим Решетников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.

Стоит отметить Пермский край принимает участие в Дельфийских играх с 2006 года. С 2010 года регион по результатам официального командного первенства среди субъектов Российской Федерации входит в шестерку лучших, ежегодно увеличивая количество наград.

В 2018 году во Владивостоке пермяки заняли второе место из 70 субъектов РФ, получив 24 награды (восемь золотых, пять серебряных, три бронзовых наград и восемь специальных дипломов). С 19 по 24 апреля в Ростовской области пройдут восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России. Делегацию Прикамья представляют 92 человека.

Дельфийские игры России — это масштабные соревнования в различных областях искусства (до 40 номинаций). Игры проводятся ежегодно в разных городах и собирают более 2000 участников, представляющих около 80 регионов России. Возраст участников игр — от 10 лет до 25 лет.