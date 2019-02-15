Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах

Москва, , 12:00 — REGNUM Первый канал отстранил от участия в программах главного редактора передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера и знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, сообщает 15 февраля дирекция общественных связей телеканала.

«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на телеканале считают неэтичным и недопустимым поступок Бера и Друзя, которые «осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег».

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Напомним, скандал вокруг Александра Друзя разразился после публикации Ильи Бера в блоге в «Живом журнале». Последний обвинил знатока в попытке подкупа и мошенничестве.

Якобы перед телешоу «Кто хочет стать миллионером?», которое готовилось в ноябре 2018 года, а в декабре вышло в эфире Первого канала, Друзь пытался заранее узнать список вопросов. Взамен он предложил часть вероятного выигрыша в размере 3 млн рублей. Сам Друзь все обвинения опроверг.

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