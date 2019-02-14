Для школьников в РФ хотят ввести «культурные нормативы»

Москва, , 11:16 — REGNUM Культурные нормативы для школьников могут появиться в учебной программе, над инициативой работают Минкультуры и Минпросвещения РФ. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Он пояснил, что в разработке находится межведомственный проект «Культурные нормативы для школьника». Смысл его заключается в интеграции в программу школ культурных компонентов.

Проще говоря, школьников обяжут в течение года побывать на каком-то количестве выставок, музеев, спектаклей и кинопросмотров, при этом, желательно, российских. Свои впечания учащиеся должны будут внести в специальный дневник, бумажный или электронный, уточнил Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минкульта также анонсировал поправки, которые упростят бюрократические процедуры при создании театральных постановок. В начале февраля Мединский рассказал об увеличении интереса жителей и гостей Москвы к классической музыке.

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