Мединский констатировал рост интереса людей к классической музыке

Москва, , 00:28 — REGNUM Рост интереса москвичей и гостей столицы к классической музыке отметил российский министр культуры Владимир Мединский в Twitter.

По его словам, в Московскую филармонию уже куплено больше 52 тысяч абонементов — и это только за 1 — 4 февраля.

«Это на 4,7 тыс. больше, чем в 2018», — написал Мединский.

Чиновник отметил, что интерес к классике связан в том числе и с «системной работой Министерства культуры РФ».

https://twitter.com/medinskiy_vr/status/1092462331366379520

Напомним, Московская филармония продает абонементы на посещение мероприятий из цикла «Вершины мастерства. Барокко» (музыка Иоганна Себастьяна Баха), «Фестиваль современных джазовых оркестров «Джазовое лето с Эйленкригом», «Фестиваль «Георг Фридрих Гендель: мир горний и мир дольний». «Мир горний» и другие.

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