Мединский анонсировал поправки для упрощения театральной бюрократии

Москва, , 06:02 — REGNUM Поправки в законы по упрощению бюрократических процедур при создании театральных постановок разработало российское Министерство культуры, заявил журналистам глава ведомства Владимир Мединский.

«Мы начали разработку комплексного пакета инициатив по всему периметру деятельности театров, включая принципы финансирования театров, закупки, управление имуществом и трудовые отношения в театрах», — пояснил Мединский.

Министр подчеркнул, что впервые за много лет идет разработка «целостного набора мер», ведь поправки вносятся и в законы, и в подзаконные акты разных министерств и ведомств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне уголовного дела «Седьмой студии» российский депутат Михаил Дегтярев в мае 2017 года заявил, что «не дело художественному руководителю театра заниматься финансово-хозяйственной деятельностью».

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