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Ульяновские суворовцы подхватили паразитов не через продукты — губернатор

Общество

В настоящее время специалисты изучают другие версии

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 10:26 — REGNUM  Информация о том, что воспитанники ульяновского Суворовского училища подхватили паразитарное заболевание (эхинококкоз) через продукты питания, не подтвердилась. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, вопрос, связанный с заражением суворовцев через продукты питания, отброшен в полном объеме.

Морозов добавил, что в настоящее время специалисты изучают другие версии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области у курсантов Суворовского военного училища была выявлена паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. По уточненным данным, диагноз подтвердился у 25 человек.

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