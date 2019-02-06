В Ульяновске создают рабочую группу в связи с ЧП в Суворовском училище

Ульяновск, , 11:06 — REGNUM В Ульяновской области создана рабочая группа по контролю за ситуацией в Суворовском училище, где у 25 человек выявлено паразитарное заболевание — эхинококкоз. В состав группы, формируемой при общественной палате региона, войдут представители органов власти, депутаты, члены родительского комитета училища, активисты общественных объединений, сообщает пресс-службе Законодательного собрания области.

ЧП в Суворовском училище было обсуждено на парламентской площадке. О ситуации и принимаемых мерах рассказал депутатам главный государственный санитарный врач Министерства обороны России, полковник Игорь Азаров. По его словам, изменения в легких у пяти воспитанников училища впервые были выявлены 25 января при проведении планового флюорографического осмотра, после чего было принято решение обследовать всех суворовцев и сотрудников училища. В настоящее время эхинококкоз «на начальной стадии» выявлен у 26 курсантов из 518.

«Точная причина заражения воспитанников Суворовского училища в настоящее время не выявлена, однако в этом направлении ведётся расследование с привлечением высококвалифицированных специалистов… Лечение заболевших суворовцев осуществляется в полном объеме, все расходы взяло на себя Министерство обороны РФ», — сказал Азаров.

Врачи отмечают, что эхинококкоз передается при контакте с животными, также можно заразиться при приёме мяса, овощей и ягод. От человека к человеку болезнь не передаётся, поэтому курсанты «ведут обычный образ жизни и принимают необходимые лекарства». Минимальный срок выздоровления — три месяца.

Учитывая обеспокоенность родителей в связи со сложившейся ситуацией, участники встречи отметили «необходимость развернуть на территории региона широкую разъяснительную кампанию с целью доведения до населения достоверных сведений, подтвержденных экспертами», говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области у курсантов Суворовского военного училища предварительно выявлен эхинококкоз — это паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Кисты развиваются в течение полугода, кисты у воспитанников училища выявлены в основном в легких и печени.

Первоначально заявлялось, что заболели 20 курсантов, затем — 27, позже информация была уточнена: число заболевших — 26. Затем власти заявили, что у одного курсанта диагноз снят, а число заразившихся эхинококкозом — 25. Пока неясно, повлияет ли заболевание на военную карьеру курсантов.

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