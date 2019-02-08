Ульяновских суворовцев с эхинококкозом отправили на лечение в Москву

Ульяновск, , 14:24 — REGNUM Заразившихся эхинококкозом курсантов Суворовского училища из Ульяновска направили на лечение в Москву. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Алексей Куринный (КПРФ).

Курсанты будут проходить лечение в госпитали имени Вишневского без отрыва от учебного процесса.

«Отправлены все, у кого диагноз подтвержден, и те, кто под подозрением», — цитирует депутата «Интерфакс-Поволжье». Куринный добавил, что по его данным — это 34 человека.

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Как сообщал ранее ИА REGNUM, первоначально сообщалось о 20 курсантах, у которых выявлена патология легких, затем — о 27. Предварительно это связывали с «малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку». В министерстве здравоохранения заверили, что «все воспитанники училища чувствуют себя удовлетворительно и не требуют госпитализации». Также было инициировано обследование всех курсантов и сотрудников училища — всего более 800 человек. К работе комиссии были привлечены военные медики Министерства обороны РФ.

По состоянию на 4 февраля, диагноз «эхиноккоз» — это паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями, подтвердился у 25 человек.

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Кисты у воспитанников училища выявлены в основном в легких и в печени. При этом они развиваются в течение полугода, и пока неясно, повлияет заболевание на дальнейшую возможность продолжать военную карьеру.

По факту заболевания было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»).

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Накануне в Минобороны РФ исключили версию заражения от продуктов питания.

«Ни у одного работника столовой не было выявлено заболевание. Источником заражения являются инфицированные гельминтозом собаки. Каким образом произошло заражение воспитанников, должно ответить расследование, которое в настоящее время проводится», — заявил начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин.

По его словам, из более чем 800 курсантов и сотрудников училища по состоянию на 6 февраля обследованы свыше 580 человек. Паразитарная болезнь «на ранних стадиях» выявлена у 26 воспитанников, осложнений в лечении нет.

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