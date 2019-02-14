С 2019 года конкурс «ЕГЭ на 100» стал всероссийским

Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве начался приём заявок на конкурс. «ЕГЭ на 100». С 2019 года конкурс стал федеральным — в нём могут принять участие школьники и педагоги со всей России, сообщается на портале мэра столицы.

Рекомендациями, как успешно сдать ЕГЭ, теперь кроме москвичей смогут поделиться школьники из других регионов России. В 2018 году советы дали более 1000 участников конкурса.

Для участия в конкурсе нужно придумать советы по сдаче ЕГЭ, оформить их в виде эссе, видео или презентации и отослать. Приём заявок начался 11 февраля, завершится 12 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в центре развития кадрового потенциала 15 и 16 февраля пройдет масштабная образовательная акция для выпускников школ и учителей «ЕГЭ: из года в год».

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