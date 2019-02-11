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Масштабную акцию «ЕГЭ: из года в год» проведут в Москве

Общество

Консультации пройдут 15 и 16 февраля

Москва, 11 февраля 2019, 08:52 — REGNUM  В Москве в центре развития кадрового потенциала 15 и 16 февраля пройдет масштабная образовательная акция для выпускников школ и учителей «ЕГЭ: из года в год», сообщается на портале мэра столицы.

Любой школьник сможет посетить консультации по предметам ЕГЭ, познакомится с заданиями экзамена, проверить свои знания.

Отмечается, что программа акции составлена на основе часто задаваемых вопросов и анализа ошибок при сдаче ЕГЭ.

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Как сообщало ИА REGNUM, до начала досрочного периода ЕГЭ-2019 на официальном YouTube-канале Рособрнадзора будет опубликовано 12 видеоконсультаций по всем предметам, входящих в экзамен.

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