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ЕГЭ в 2019 году будут сдавать более 780 тыс. выпускников

Общество

Это на 50 тыс. больше, чем в 2018 году

ЕГЭ в 2019 году будут сдавать более 780 тыс. выпускников
Иллюстрация: Kremlin.ru
ЕГЭ

Москва, 11 февраля 2019, 09:54 — REGNUM  В России единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать более 779 тыс. выпускников, это на 50 тыс. человек больше, чем в 2018 году, сообщали в Рособрнадзоре.

По словам замруководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, увеличение связано в первую очередь с ростом числа выпускников

Самый массовый экзамен — русский язык, на него зарегистрировались более 720 тыс. человек. Самый популярный предмет по выбору — обществознание (около 385 тыс. человек).

ЕГЕ по физике в 2019 году планируют сдавать 174 тыс. человек (на 19 тыс. больше, чем в 2018 году), химию — 110 тыс. (+ 21 тыс.), биологию — более 160 тыс. выпускников (+ 32 тыс).

ЕГЭ по истории выбрали около 139 тыс. человек, по информатике — порядка 100 тыс., по английскому языку — около 99 тыс., по литературе — 67,5 тыс., по географии — 27,5 тыс выпускников.

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Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ-2019 пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной — с 27 мая по 1 июля.

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Единый государственный экзамен
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