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Впервые в 9-х классах проведут итоговое собеседование по русскому языку

Общество

Собеседование пройдет 13 февраля

Впервые в 9-х классах проведут итоговое собеседование по русскому языку
Альберт Анкер. Пишущий мальчик с сестрой. Фрагмент. 1875

Москва, 11 февраля 2019, 09:22 — REGNUM  В российских школах новшество — впервые в штатный режим вводится итоговое собеседование по русскому языку для выпускников девятых классов. Цель — проверить навыки устной речи у школьников, сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве отметили, что итоговое собеседование по русскому языку является обязательным. Если девятиклассник не прошел тест, он не будет допущен к государственной итоговой аттестации (ГАИ).

Итоговое собеседование по русскому языку в школах России пройдет 13 февраля. На сдачу теста зарегистрировались 1 млн 438 тыс. девятиклассников.

Добавим, для выпускников, не сдавших собеседование, предусмотрены дополнительные дни — 13 марта и 6 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в центре развития кадрового потенциала 15 и 16 февраля пройдет масштабная образовательная акция для выпускников школ и учителей «ЕГЭ: из года в год».

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