Останкинская башня станет красной в День влюбленных

Москва, , 09:41 — REGNUM В Москве в День святого Валентина Останкинскую телебашню украсят праздничной подсветкой. Фасад здания телебашня окрасится в красный и розовый цвет, сообщается на портале столичного мэра.

Праздничное настроение москвичам и гостям столицы 14 февраля создаст огромная поздравительная видеооткрытка с несколькими сотнями искрящихся сердец и надписью «С любовью над облаками».

Оригинальная подсветка для всех влюбленных будет гореть сутки, ее включат в ночь с 13 на 14 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 14 февраля, в День всех влюбленных, собираются пожениться около 300 пар.

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