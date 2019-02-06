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День святого Валентина приглашают отметить музеи Москвы

Общество

Праздничную программу подготовили девять музеев

День святого Валентина приглашают отметить музеи Москвы
День влюбленных

Москва, 6 февраля 2019, 10:11 — REGNUM  Музеи Москвы подготовили праздничную программу ко Дню всех влюбленных, сообщается на портале мэра столицы.

Различные романтические мероприятия пройдут 14 февраля в девяти столичных музеях. Посетителей ждут перформансы, концерты и лекции.

А в галерее «Пересветов переулок» состоится арт-вечеринка быстрых свиданий (speed dating). Молодые люди смогут познакомиться и завязать отношения.

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Как сообщало ИА REGNUM, московский парк «Зарядье» подготовит ко Дню святого Валентина лекцию для влюбленных. Лекция состоится 14 февраля в павильоне «Заповедное посольство».

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День святого Валентина
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