День святого Валентина приглашают отметить музеи Москвы

Москва, 6 февраля 2019, 10:11 — REGNUM Музеи Москвы подготовили праздничную программу ко Дню всех влюбленных, сообщается на портале мэра столицы.
Различные романтические мероприятия пройдут 14 февраля в девяти столичных музеях. Посетителей ждут перформансы, концерты и лекции.
А в галерее «Пересветов переулок» состоится арт-вечеринка быстрых свиданий (speed dating). Молодые люди смогут познакомиться и завязать отношения.
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Как сообщало ИА REGNUM, московский парк «Зарядье» подготовит ко Дню святого Валентина лекцию для влюбленных. Лекция состоится 14 февраля в павильоне «Заповедное посольство».
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