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В День святого Валентина в Москве поженятся около 300 пар

Общество

14 февраля входит в рейтинг самых востребованных дат для заключения брака

Москва, 22 января 2019, 07:26 — REGNUM  В Москве 14 февраля, в День всех влюбленных, собираются пожениться около 300 пар. В столичные ЗАГСы подано 288 заявлений на регистрацию брака, сообщается на портале мэра Москвы.

Заявление подается лично минимум за месяц до регистрации брака в ЗАГСе, центре госуслуг «Мои документы» или через единый портал госууслуг.

В 2018 году от желающих пожениться в День святого Валентина ЗАНСы приняли 325 заявлений. Это праздник входит в рейтинг самых востребованных дат для заключения брака.

Самым популярные дыты для регистрации брака: День семьи, любви и верности (8 июля), Красная горка (первое воскресенье после Пасхи) и День города (отмечается в сентябре).

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Как сообщало ИА REGNUM, в День святого Валентина жители России чаще всего получают в подарок сертификаты, кружки, ручки, косметику, шоколадки, футболки, чай, наборы для пикника и мобильные телефоны.

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День святого Валентина
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