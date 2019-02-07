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Работой офисов «Мои документы» в Москве довольны 97% посетителей

Общество

В МФЦ предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов

Москва, 7 февраля 2019, 08:11 — REGNUM  В Москве учебный центр офисов «Мои документы» для работы с клиентами за четыре года подготовил около 50 тыс. специалистов, сообщается на портале мэра Москвы.

Для слушателей разработана уникальная программа, занятия проводят 14 профессиональных тренеров. Разработано более 60 очных и более 110 дистанционных курсов.

Будущих работников офисов «Мои документы» обучают, как находить индивидуальный подход к каждому клиенту и предотвращать конфликтные ситуации.

В Москве насчитывается 130 центров «Мои документы». В них работают около 8 тыс. человек, ежедневно они помогают 70 тыс. посетителям. Работой МФЦ довольны 97% посетителей.

В МФЦ предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов. 98% услуг предоставляется по экстерриториальному принципу.

Подробнее: МФЦ — крайне подходящее место: о сборе биометрических данных

Как сообщало ИА REGNUM, сбор биометрических данных граждан — слепки голоса и лица — можно вести в многофункциональных центрах (МФЦ). С таким предложением выступил Ростелеком.

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