Работой офисов «Мои документы» в Москве довольны 97% посетителей

Москва, 7 февраля 2019, 08:11 — REGNUM В Москве учебный центр офисов «Мои документы» для работы с клиентами за четыре года подготовил около 50 тыс. специалистов, сообщается на портале мэра Москвы.
Для слушателей разработана уникальная программа, занятия проводят 14 профессиональных тренеров. Разработано более 60 очных и более 110 дистанционных курсов.
Будущих работников офисов «Мои документы» обучают, как находить индивидуальный подход к каждому клиенту и предотвращать конфликтные ситуации.
В Москве насчитывается 130 центров «Мои документы». В них работают около 8 тыс. человек, ежедневно они помогают 70 тыс. посетителям. Работой МФЦ довольны 97% посетителей.
В МФЦ предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов. 98% услуг предоставляется по экстерриториальному принципу.
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Как сообщало ИА REGNUM, сбор биометрических данных граждан — слепки голоса и лица — можно вести в многофункциональных центрах (МФЦ). С таким предложением выступил Ростелеком.
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