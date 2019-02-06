МФЦ — крайне подходящее место: о сборе биометрических данных

Москва, , 16:16 — REGNUM Собирать биометрические данные надо там, где часто бывают жители России. Граждане чаще всего бывают в продовольственных и хозяйственных магазинах, в транспорте, у банкоматов, и в МФЦ, куда многие приходят сдать показания счётчиков и оформить различные бумаги. Ритейл и транспорт — плохие кандидаты на место для сбора биометрии, банки — удовлетворительный, а МФЦ — крайне подходящий, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Одна из проблем с банками состоит в том, что люди приходят туда для каких-то других целей, и любые дополнительные действия — это затраты их времени, поэтому они не слишком охотно на них идут», — считает эксперт.

Жители России, которые получают загранпаспорта нового образца, и так уже сдают биометрию в МФЦ, так что новое оборудование потребуется не везде. С точки зрения государства минусом будут дополнительные затраты.

«С позиций банков, поскольку оборудование центра по сбору биометрии обходится в несколько миллионов рублей, спешить особенно некуда. Вполне возможно, что многие банки предпочли бы однажды приобрести доступ к базе у государства, сэкономив на создании таких центров», — полагает Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, сбор биометрических данных граждан — слепки голоса и лица — можно вести в многофункциональных центрах (МФЦ). С таким предложением выступил Ростелеком.

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