В офисах «Мои документы» стала доступна новая услуга

Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве во флагманских офисах «Мои документы» доступна новая услуга для юридических лиц, сообщается на портале мэра столицы.

Юридические лица по предварительной записи могут запросить в центрах госуслуг сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Ранее такую услугу могли получить только физические лица.

При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право действовать от имени юрлица.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, московские флагманские офисы «Мои документы» расположены в ТРЦ «Афимолл Сити», в ТРЦ «Спектр» и во Дворце госуслуг на ВДНХ в павильоне № 71.

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