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Парк «Зарядье» 14 февраля проведёт лекцию для влюбленных

Общество

Трансляция лекции пройдет в соцсетях

Парк «Зарядье» 14 февраля проведёт лекцию для влюбленных
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва. Парк «Зарядье»

Москва, 6 февраля 2019, 09:04 — REGNUM  Московский парк «Зарядье» подготовит ко Дню святого Валентина лекцию для влюбленных. Лекция состоится 14 февраля в павильоне «Заповедное посольство», сообщается на портале мэра столицы.

Прочитает лекцию «Интимная близость: как жить без инфекций» главный специалист Департамента здравоохранения Москвы по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.

Отмечается, что вход свободный, но требуется предварительная регистрация. Трансляция лекции пройдет в соцсетях «Одноклассники» и «В контакте».

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Как сообщалоИА REGNUM, в Москве 14 февраля, в День всех влюбленных, собираются пожениться около 300 пар.

На данную тему: В День святого Валентина в Москве поженятся около 300 пар

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День святого Валентина
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