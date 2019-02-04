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Московский зоопарк приглашает отметить День влюбленных

Общество

Для посетителей приготовлена праздничная программа

Московский зоопарк приглашает отметить День влюбленных
День влюбленных

Москва, 4 февраля 2019, 08:56 — REGNUM  Московский зоопарк подготовил специальную праздничную программу ко Дню всех влюбленных (14 февраля), сообщается на портале мэра столицы.

В День святого Валентина впервые посетители зоосада смогут наблюдать, как и чем кормят животных. Сотрудники в честь Дня влюбленных будут угощать животных разными лакомствами — печеньем в форме сердец, клубникой, фруктовым льдом и т. д.

Также сотрудники зоопарка расскажут об особенностях животных, их образе жизни, о характере и предпочтениях в еде.

Кроме того, те пары, которые поженились 14 февраля, смогут позже посетить Московский зоопарк бесплатно, предъявив свидетельство о регистрации брака.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 14 февраля, в День всех влюбленных, собираются пожениться около 300 пар.

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День святого Валентина
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